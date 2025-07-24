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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض فى الوادى الجديد اليوم الخميس

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس 24 يوليو 2025، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من إقبال المواطنين، خاصة مع بدء أجازة نهاية العام.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد
 

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 74 و80 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 83 و90 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 122 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.


أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 142 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث، مما يسهم في إنتاج دواجن عالية الجودة. كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة، وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.

وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، ما يعزز من دورها في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن اسواق

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