ماسك طبيعي يهدّئ بشرتك بعد عناء يوم حار



في أيام الصيف ااحارة، تصبح العودة من العمل إلى المنزل بمثابة هروب من لهيب الشمس وضجيج الحياة اليومية. ومع ساعاتٍ طويلة من التعرّض للحرارة العالية والتلوّث، تعاني البشرة من الاحمرار والجفاف، وتحتاج إلى عناية فورية لاستعادة توازنها وهدوئها. لذا، فإنّ استخدام ماسك طبيعي مبرّد قد يكون هو الحلّ الأمثل لتهدئة البشرة وإنعاشها بعد يوم مرهق.

الوصفة:

إليكِ طريقة تحضير ماسك بسيط وفعّال لتخفيف حرارة البشرة:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي (اللبن الرائب)

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من الخيار المبشور

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف، امزجي الزبادي مع جل الألوفيرا جيدًا. أضيفي ماء الورد والخيار المبشور وحرّكي المزيج حتى يصبح متجانسًا. ضعي الماسك على وجهك النظيف واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه بلطف. يمكن تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا لنتائج مثالية.

الفوائد:

الزبادي يبرد البشرة ويقلل من الالتهابات.

الألوفيرا تهدئ الاحمرار وتحفز التئام الجلد.

ماء الورد ينعش الوجه ويشدّ المسام.

الخيار يرطّب ويمنح شعورًا بالبرودة الفورية.

نصيحة إضافية:

لنتيجة أكثر انتعاشًا، يمكنكِ تبريد الماسك في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل استخدامه.