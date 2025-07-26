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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات الصناعية بالعلمين الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الهيئة العربية للتصنيع، والذي يضم منتجات مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات بنورث سكوير مول العلمين، بمدينة العلمين الجديدة يرافقه كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مكونات المعرض، واستمع لشرح من اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أشار خلاله إلى أن المعرض مُقام على مساحة 650 م2 تحت شعار" صنع في مصر"، يتم فيه عرض أحدث منتجات الهيئة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، والأنظمة الأمنية، والمنتجات الخشبية من مُستلزمات البيت الحديث.

وأضاف اللواء مختار عبداللطيف، أن تأسيس معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع بمدينة العلمين الجديدة يأتي في إطار خطة تسويقية طموحة، وضعتها الهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات العملاء بنسب تصنيع محلي عالية الجودة وصديقة للبيئة، كما يتوافق المعرض مع أحدث آليات التحول الرقمي.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة وضعت تحقيق رضا العملاء هدفاً أساسياً في تأسيس معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع بنورث سكوير مول العلمين، وكذا الحرص علي حسن التواصل واستقبال الجمهور، لافتاً إلى أنه يتم توفير خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع بضمان الهيئة العربية للتصنيع.

واستمع رئيس الوزراء لشرح لمحتويات معرض الهيئة للمنتجات الخشبية "أتيكو"، استمع لشرح من الدكتور مهندس/ شريف رأفت، المدير التنفيذي لمصنع أتيكو للصناعات الخشبية، استعرض خلاله محتويات المعرض من منتجات الأثاث الخشبية المتنوعة، مُشيراً إلى أن مصنع "أتيكو" وقع عقد شراكة مع شركة "انتاريس" الرومانية المتخصصة لتصنيع الكراسي المكتبية والأنتريهات بكافه أنواعها في مصر، مُضيفاً أن معارض الهيئة العربية للتصنيع توفر خططاً وأنظمة تقسيط جذابة ومريحة تناسب جميع العملاء، لافتاً أيضاً إلى أنه سيتم اجراء السحب لكوبونات الشراء للعملاء المشاركين في الافتتاح وفقاً لنظام القرعة العلنية وتقديم هدايا قيمة للفائزين.

وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده محتويات المعرض على مُعاينة بعض المعروضات من المنتجات الخشبية للأثاث المنزلي والمكتبي للتأكد من قوة ومتانة هذه المنتجات.

وخلال تفقده ومرافقيه لمحتويات معرض الهيئة العربية للتصنيع للإلكترونيات، استمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء/ أحمد محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، حول مكونات المعرض التي تشمل الشاشات التليفزيونية، وأجهزة التكييف، والمكانس، والمراوح، والميكروويف، والريسيفرات، وأنظمة الإضاءة الليد، وكاميرات المراقبة، والحاسب الآلي، والتابلت واللاب توب والتليفونات المحمولة، لافتاً إلى أنه بمناسبة افتتاح معرض الهيئة ستكون هناك تخفيضات خاصة على كل المنتجات تصل إلى 50% لمدة أسبوع.

وحرص رئيس الوزراء، على تجربة احدى الشاشات التفاعلية من إنتاج مصنع الإلكترونيات بالهيئة، المعروضة بأسعار تنافسية، مُستفسراً عن الأحجام والموديلات المتوافرة منها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الترويج لهذه المنتجات وضمان توافرها وعرضها للمواطنين بسلاسل المحال التجارية المختلفة في أنحاء الجمهورية، خاصةً أنها تتميز بالجودة، والسعر المُنافس.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بدور الهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات الخشبية، وكذا جودة منتجاتها ومُناسبة أسعارها.

وفي ختام افتتاحه وتفقده للمعرض، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع المسئولين والقائمين على المعرض.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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