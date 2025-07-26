رحيلك كسرلي قلبي..كارول سماحة تنعي زياد الرحباني

نعت الفنانة كارول سماحة، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع إكس: “عبقري، فنان، تاريخ، ‏رحيلك يا زياد كسرلي قلبي، كنت دايمًا الصوت المختلف، الحقيقة اللي ما بتخاف، والإبداع اللي ما بيخلص، رح تضلّ بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك، ‏الله يرحمك يا كبير”.

وتابعت: "‏بعزّي السيدة فيروز من قلبي، بعزّي الأم اللي خسرِت ابنها، والروح اللي غابت عنها قطعة منها، كلنا معك بهاللحظة الصعبة".

وفاة زياد الرحباني

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "مات موسيقي عربي كبير.. رحل عن عالمنا موسيقي كان الأهم من والده وعمه.. فقد الوطن العربي قامة فنية رفيعة وصاحب موسيقى فريدة، مات الابن الموهوب لفيروز والذي قدم لها أجمل ألحانها على الإطلاق".

وأضاف: "وداعا زياد رحباني ورحمك الله بقدر ما تحمل في قلبك من فن وموسيقى وحب وسخرية ذكية".

رحلة زياد الرحباني

يذكر أن زياد الرحباني توفي، اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالتجريب، التمرد، والصدق، بعد أن صنع لنفسه مكانة لا ينافسه فيها أحد في المشهد الثقافي اللبناني والعربي.. لم يكن مجرد ابن فيروز، بل كان هو نفسه صوتًا صارخًا في وجه الحرب، واللاعدالة، والفراغ الذي خلّفه الوطن في قلوب محبيه.