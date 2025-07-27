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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد ذروة لاهبة.. الأرصاد: عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء تراجع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليًا.

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستنخفض إلى نحو 39 درجة مئوية يوم الثلاثاء، على أن يبدأ الانخفاض الفعلي والملموس اعتبارًا من يوم الأربعاء، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية التي تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية.

وأوضح القياتي أن بعض المناطق، مثل حلايب، شلاتين، وسانت كاترين، قد تشهد أمطارًا خفيفة، كما تُسجل بعض الطرق الشمالية شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، مع احتمالية لإثارة الرمال والأتربة بفعل نشاط الرياح في بعض المناطق.

ودعا القياتي المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترات الذروة، خاصةً في ظل الأجواء شديدة الحرارة، مؤكدًا ضرورة الإكثار من شرب السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

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