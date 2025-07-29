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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد القادر يخرج عن صمته ويرد على أنباء طلب فسخ عقده مع الأهلي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
سارة عبد الله

رد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي على الأخبار المتداولة حول طلبه الرحيل من القلعة الحمراء. 

وكتب عبد القادر عبر حسابه على انستجرام: “في اكتر من موضوع بيتم تناوله في الاعلام والسوشيال ميديا لأكتر من شهر ونصف ومطلعتش اتكلمت ولا اتناقشت فيه لأن كلها إشاعات ليس لها أساس من الصحة ومش هطلع أوضحها لان دا مش شغلي”.

وتابع: “في موضوع بيتم تداوله إني طالبت بفسخ عقدي مع النادي الأهلي هذا ليس له أساس من الصحة أنا لاعب ملتزم بعقدي ولم يصدر مني أي شيء خلال شهر ونصف”.   

ويعقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، عقب عودة بعثة المارد الأحمر من معسكر تونس صباح الأحد، وذلك لحسم مصير اللاعب الذي لا يزال مُعلّقًا منذ انتهاء فترة إعارته في نادي قطر القطري.

وكان عبد القادر قد عاد إلى الأهلي بنهاية الموسم الماضي، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو أبلغ الإدارة بعدم رغبته في استمرار اللاعب ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه داخل التشكيل الأساسي، ما يجعل فرص مشاركته شبه معدومة.

المدير الفني رحّب بإعادة إعارة اللاعب أو بيعه بشكل نهائي، وهو ما سيحاول محمد يوسف التوصل إليه خلال جلسته المرتقبة، خاصة أن اللاعب رفض خلال الأيام الماضية عدة عروض، سواء من أندية محلية أو خارجية، مفضلاً البقاء والقتال على مكانه في القلعة الحمراء.

وكان عبد القادر قد غاب عن معسكر الأهلي الإعدادي في تونس لأسباب فنية بحتة، ما يُعد مؤشراً واضحاً على خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل، في انتظار القرار النهائي الذي ستُسفر عنه الجلسة المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل.

أحمد عبد القادر الأهلي احمد عبدالقادر

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