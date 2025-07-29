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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يشعل الملاعب الأمريكية.. تخصيص كاميرا لرصد تحركاته في تجربة فريدة للمشجعين

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

في خطوة جديدة تؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال محور الاهتمام العالمي، يستعد قائد إنتر ميامي لخوض تجربة أكثر تميزًا في الدوري الأمريكي، بعد أن توّج بمختلف البطولات الكبرى وأسهم في رفع القيمة الفنية والتسويقية للأندية التي لعب لها على مدار مسيرته الأسطورية.

ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، تحوّل ميسي إلى ظاهرة جماهيرية وإعلامية تجذب الأنظار داخل وخارج الملاعب، حيث يسافر مشجعون من مختلف دول العالم لمشاهدته عن قرب، بينما لا يتردد آخرون في دفع مبالغ طائلة من أجل متابعة مبارياته عبر منصات البث المباشر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حضور ميسي رفع من نسب الإقبال الجماهيري في مدرجات الدوري الأمريكي، وساهم في زيادة الاشتراكات الرقمية على خدمات البث، وفي مقدمتها "Apple TV"، التي تنقل مباريات الدوري عبر خدمة "MLS Season Pass".

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي عن إطلاق شراكة جديدة مع منصتي "تيك توك" و"Apple TV"، بهدف تقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة لجماهير الساحرة المستديرة حول العالم، وذلك عبر مبادرة تحمل اسم "Messi Cam".

وتقوم هذه المبادرة الفريدة على تخصيص بث خاص يُسلّط الضوء فقط على ميسي، حيث تتابع الكاميرا تحركاته طوال المباراة، بما يشمل ردود أفعاله، تفاعلاته مع الكرة، وأداءه التكتيكي، ما يتيح للمشاهدين فرصة عيش التفاصيل الكاملة لنجمهم المفضل لحظة بلحظة.

وسيجري تطبيق تقنية "Messi Cam" في 4 مباريات فقط هذا الموسم، تبدأ بالمواجهة المرتقبة أمام نيكساكا يوم 2 أغسطس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الدوريات، فيما سيُعلن لاحقًا عن المباريات الثلاث المتبقية التي سيُفعّل فيها هذا البث الخاص.

وقال سيث بيكون، نائب الرئيس التنفيذي للإعلام في الدوري الأمريكي: "من خلال هذه الشراكة، نمنح المشجعين فرصة غير مسبوقة للاقتراب أكثر من أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بطريقة مبتكرة ومصممة خصيصًا لجيل المشجعين الجديد".

وأضاف: "نفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في آبل وتيك توك لابتكار لحظات تبقى في الذاكرة، ولرفع مستوى تجربة المشاهدة إلى حدود جديدة".

ويواصل ميسي إعادة تشكيل ملامح كرة القدم في أمريكا الشمالية، لا من حيث الأداء فقط، بل عبر إعادة تعريف العلاقة بين الجماهير واللعبة من خلال تكنولوجيا مبتكرة ومحتوى تفاعلي يتماشى مع العصر الرقمي.

ليونيل ميسي إنتر ميامي ميسي

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