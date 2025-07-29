لأول مرة.. بريطانيا تسقط مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، عن قيامها للمرة الأولى بإسقاط مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن، في خطوة وصفت بأنها "طارئة وضرورية" للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع المحاصر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان رسمي، إن بلاده "اتخذت خطوات فورية إضافية لتخفيف الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، بما في ذلك عمليات الإسقاط الجوي، ونقل الأطفال الجرحى إلى مستشفيات في بريطانيا لتلقي العلاج، إلى جانب الضغط المتواصل على المجتمع الدولي من أجل استئناف تدفق المساعدات عبر قنوات الأمم المتحدة".

وأضاف ستارمر أن "الاعتراف بدولة فلسطين وحده لن يغير الواقع على الأرض، لكننا نؤمن بضرورة التحرك الدبلوماسي والإنساني العاجل".

وأكد أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستمر لمنع المجاعة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين، مشددًا على دعم لندن الكامل للجهود الأميركية والمصرية والقطرية الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد ستارمر على ضرورة بلورة خطة شاملة لإنهاء المأساة الإنسانية والسياسية في غزة، قائلا: "نحن ملتزمون بوضع خطة سلام موثوقة بالتعاون مع شركائنا الدوليين، تشمل ترتيبات انتقالية للحكم والأمن في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب".

وأكد أن "أي تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإنهاء قيادة حماس هناك، كخطوات ضرورية نحو حل تفاوضي دائم قائم على مبدأ حل الدولتين".