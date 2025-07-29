خالد أبو بكر : تنظيم الإخوان الدولي يلجأ إلى بث الأكاذيب لإثارة الفوضى بمصر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن تنظيم الإخوان الدولي يعمل بشكل ممنهج على تقويض صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على الصعيد المحلي أو في الخارج.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة النهار، أن التنظيم يلجأ إلى خلق أزمات مصطنعة، وتمويل وسائل إعلام موجهة للهجوم على الرئيس وأسرته، وبث الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الفوضى وسحب الثقة من القيادة السياسية.

وتابع، أن هناك أنشطة دعائية تتم في عدد من الدول عبر حشد مصريين مقيمين بالخارج لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات، وافتعال حالة من الغضب الشعبي المتوهم، وكلها أدوات تُستخدم ضمن خطة شاملة لإرباك المشهد المصري.

وأكد أن التنظيم يعتمد على خطاب مزدوج، ظاهره دعم القضية الفلسطينية، وباطنه تصفية حسابات سياسية مع النظام المصري.