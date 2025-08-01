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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش

بيتزا تشيكن رانش
بيتزا تشيكن رانش
ريهام قدري

البيتزا من الأكلات الصيفية الخفيفة التي يمكن تقديمها بالمنزل، ونقدم إليكِ طريقة عمل بيتزا تشيكن رانش بطريقة سهلة ولذيذة، مثل المطاعم:


- المكونات:

للعجينة:

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3/4 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)


للحشوة:

1 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة

ملح + فلفل أسود + بابريكا + ثوم بودر + بصل بودر + زعتر (لتتبيل الدجاج)

1 ملعقة صغيرة زيت أو زبدة لتسوية الدجاج


للصلصة:

3 ملاعق كبيرة صوص رانش جاهز (أو محضّر في البيت)

2 ملعقة كبيرة جبنة كريمية أو مايونيز (اختياري)


للوجه:

جبنة موتزاريلا مبشورة

شرائح بصل أو فلفل ألوان (اختياري)

قطع زيتون

رشة زعتر أو أوريغانو

- طريقة التحضير:

1. تحضير العجينة:

في وعاء، اخلطي الخميرة مع السكر والماء واتركيهم 10 دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي الدقيق والملح والزيت وابدئي العجن حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية.

غطيها واتركيها تختمر ساعة حتى يتضاعف حجمها.


2. تسوية الدجاج:

تبّلي مكعبات الدجاج بالبهارات وشوّحيها في طاسة مع ملعقة زيت حتى تنضج تمامًا وتتحمّر قليلاً.


3. تحضير البيتزا:

افردي العجينة في صينية مدهونة زيت.

ادهني سطح العجينة بصوص الرانش.

وزّعي فوقه الدجاج المطهو، ثم طبقة من الجبنة، ثم أي إضافات تحبينها (بصل، فلفل، زيتون).

رشي الزعتر أو الأوريغانو على الوجه.


4. الخبز:

اخبزي البيتزا في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 لمدة 15–20 دقيقة حتى تتحمّر الأطراف وتذوب الجبنة.

-اقتراح للتقديم:

قدميها مع صوص رانش إضافي على الوجه أو بجانبها.

يمكن إضافة القليل من البقدونس المفروم على الوجه بعد الخبز.


 

البيتزا تشيكن رانش رانش

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