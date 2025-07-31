رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة شملت تجديد تكليف الدكتور وليد طلعت الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي قائما بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، وتكليف الدكتور علي عبدالعزيز الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية ووكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال عمادة كلية الهندسة بشبرا ، وتكليف الدكتور أسامة علي ندا الأستاذ بقسم التصميم الصناعي ووكيل كلية الفنون التطبيقية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية الفنون التطبيقية.

كما شملت القرارات تكليف الدكتور محمود صلاح محمود الأستاذ ورئيس مجلس قسم الجيوماتكس بكلية الهندسة بشبرا قائما بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتعيين الدكتورة أمل محمد خطاب الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم الإعلام بالكلية.