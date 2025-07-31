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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يقترب من إعلان مفاجأة مدوية

ميسي
ميسي
إسلام مقلد

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، للإعلان عن خطوة جديدة ستشكل محطة محورية في مسيرته الكروية، بعدما كشفت إذاعة "راديو كتالونيا" عن اتفاق وشيك لتجديد عقده مع ناديه الحالي لثلاثة مواسم إضافية، حتى عام 2028.

وبموجب هذا التمديد، سيواصل "البرغوث" مشواره في الملاعب الأمريكية حتى بلوغه عامه الـ41، في رسالة واضحة عن تمسكه بخوض تجربة ممتدة مع إنتر ميامي، النادي الذي انتقل إليه في صيف 2023 بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن ميسي، رغم تلقيه عروضًا من أندية خارج الولايات المتحدة، اختار البقاء في صفوف إنتر ميامي، انطلاقًا من شعوره بالراحة على الصعيدين العائلي والمهني، مع وجود طموحات مستقبلية تتجاوز أرضية الملعب، أبرزها دخوله ضمن هيكل ملكية النادي بعد اعتزاله اللعب.

اللافت أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يضع ميسي نصب عينيه هدفًا رمزيًا كبيرًا وهو الوصول إلى الرقم 1000 في عدد الأهداف المسجلة خلال مسيرته، بين الأندية والمنتخب، وهو رقم تاريخي يُعزز إرثه كواحد من أعظم من أنجبتهم المستديرة.

كما يسعى ميسي لإنهاء ملف تجديد العقد في أقرب وقت ممكن من أجل التركيز الكامل على تحضيراته لكأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ما يُرجّح أن تكون آخر مشاركة مونديالية له بقميص الأرجنتين.

يُذكر أن ليونيل ميسي انضم إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ونجح منذ انطلاق تجربته في الدوري الأمريكي في إعادة تشكيل هوية الفريق ورفع مستواه التنافسي، ليقوده إلى تحقيق أول بطولة في تاريخه (كأس الدوريات 2023).

ليونيل ميسي ميسي إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي

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