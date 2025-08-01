مصرع سائق في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة ببني سويف

أسفر انقلاب جرار في ترعة بطريق «حاجر العقاد» بمركز بنى سويف، عن مصرع قائده متأثراً بإصابتة وتم إستدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب جرار في ترعة بطريق حاجر العقاد بمركز بنى سويف، أسفر عن مصرع شخص متأثراً بإصابتة بسقوطه فى الترعة، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين مصرع «رمضان الليثي » إثر انقلاب الجرار الزراعي الذي كان يقوده وتم نقل الجثة إلى المستشفى، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستدعاء الطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وجار الإنتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.