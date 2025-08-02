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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة بتجهيز لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جاد الله

 تواصل الوحدة المحلية لمدينة القصير أعمال تجهيز المقرات الانتخابية،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن الاستعداد المبكر لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بكافة مدن المحافظة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الناخبين في أجواء منظمة وآمنة.

وفي هذا السياق، كلف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالمرور الميداني على مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة تنفيذ خطة الدعم اللوجستي والفني، والتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة لعملية الاقتراع.

ونفّذ قسم الكهرباء خطة الدعم المقررة من خلال تركيب كشافات إنارة خارجية لتعزيز إضاءة مقار اللجان، فيما ساهمت وحدة مرور القصير في تجهيز الحواجز المرورية وتنظيم محيط المقرات لضمان انسيابية الحركة وتأمين سير العملية الانتخابية.

وتشمل الخطة الموضوعة بشكل متتابع توفير مظلات أمام مقار اللجان لحماية الناخبين من الشمس، ورفع كفاءة النظافة في الشوارع المحيطة، إضافة إلى توفير ماكينات كهرباء احتياطية وكراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مدينة القصير على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية من جميع الجوانب، وتوفير مناخ ملائم يضمن مشاركة المواطنين بسهولة ويُسر، في إطار الحرص على دعم العملية الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة مجلس الشيوخ اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

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