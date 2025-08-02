حماس: زيارة ويتكوف تهدف إلى منح الاحتلال غطاء سياسيا لإدارة التجويع

أكدت حماس، ان زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية لا تعدو كونها مسرحية معدة مسبقا لتلميع صورة الاحتلال، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حماس، إن زيارة ويتكوف تهدف إلى منح الاحتلال غطاء سياسيا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزل.

وأضافت : “الإدارة الأمريكية شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية في غزة التي تقع على مرأى ومسمع العالم أجمع”.

وتابعت حماس: “ندعو الإدارة الأمريكية إلى المضي نحو اتفاق لوقف إطلاق النارفي غزة يفضي إلى وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال”.