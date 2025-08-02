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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم حسني:مدونة السلوك هى الطريق الشرعي لأى لاعب يرغب في تقديم شكوى بالأولمبية

اللواء حازم حسني
اللواء حازم حسني
كريم عاطف

أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرماية والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية أن مدونة السلوك الذي تم اعتمادها من اللجنة الأولمبية هى المسار الشرعي الوحيد لاى لاعب يرغب في تقديم اى شكوى للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والاتحاد التابع له.


وأضاف حسنى أن المدونة هى الطريق الاسهل لجميع اللاعبين والتى تتماشى مع لوائح اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قد وجهت الشكر إلى كل الرياضيين على النجاحات الملموسة التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشاد مجلس اللجنة الأولمبية   بحالة الالتزام والانضباط والربط التي يشهدها الوسط الرياضي بشكل عام نتيجة السلوك الرياضي المتميز من جانب كل أفراد المنظومة مما هيأ الاجواء لتحقيق العديد من النجاحات والميداليات لكل الألعاب الرياضية خلال المنافسات  المحلية والعربية والإفريقية والدولية.

وزاد من أهمية الانضباط والالتزام فى تحقيق التفوق فى المنافسات بما يدعو للفخر والتفاؤل وثمنت اللجنة الدور الإيجابي الذى تقوم به لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية و التى تم استحداثها مع بداية العمل فى الدورة الانتخابية الجديدة .

وتعزيزا لحالة الالتزام والانضباط التى تميزت بها الفترة الماضية فإن اللجنة الأولمبية تؤكد على أهمية وقيمة مدونة السلوك الرياضي فى حفظ وضبط الإيقاع الرياضي الأخلاقي لما لها من أثر إيجابي خاصة وأن كل أفراد المنظومة سواء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية  أو الأجهزة الفنية " مدربين وإداريين ولاعبين " هدفهم الأسمي دائما هو الحفاظ على الانضباط الرياضي

حازم حسني الاتحاد المصري الاتحاد المصري والافريقي للرماية الجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية اللواء حازم حسني

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