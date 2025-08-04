الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ.. أستاذ قانون دولي يوضح

قال الدكتور إبراهيم سيف منشاوي، أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فارقين رئيسيين بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع والرقابة على الحكومة.

وأضاف منشاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجلس النواب يختص بسن القوانين واعتماد الموازنة العامة، فضلًا عن امتلاكه أدوات رقابية هامة مثل الاستجواب وسحب الثقة من الوزراء أو الحكومة.

وتابع: أما مجلس الشيوخ، فتقتصر اختصاصاته على الجانب الاستشاري، حيث يقدم الرأي فيما يُحال إليه من قضايا.

وأشار إلى أن مجلس النواب يضم 596 عضوًا يتم انتخابهم بنظامي الفردي والقائمة، ويعين رئيس الجمهورية منهم نسبة لا تزيد عن 5%.

بينما يضم مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب 200 منهم (100 فردي و100 قائمة مغلقة)، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، على أن تمثل النساء نسبة لا تقل عن 10% من الأعضاء.

وحول أسباب عودة مجلس الشيوخ للعمل، أوضح الدكتور إبراهيم منشاوي ، أن المجلس يمثل بيت الخبرة والحكمة، إذ يضم كفاءات من مختلف التخصصات، ما يُسهم في إثراء الحياة النيابية والسياسية كما يساهم في مناقشة خطط التنمية ودعم الديمقراطية والسلم الاجتماعي.

وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ تتم بنظام مختلط يشمل الفردي والقائمة ففي النظام الفردي يتنافس المرشحون على 100 مقعد موزعين على 27 دائرة انتخابية، ويُشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة (50% +1).

وأضاف: أما نظام القائمة المغلقة المطلقة، فيُقسم إلى أربع دوائر: دائرتان كبيرتان بـ37 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان صغيرتان بـ13 مقعدًا، وتلتزم كل قائمة بتمثيل نسائي لا يقل عن ثلاثة إلى سبعة مقاعد حسب الدائرة.

وبين منشاوي، أنه في حال وجود أكثر من قائمة، يجب حصول القائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أما إذا كانت هناك قائمة واحدة فقط، فيجب أن تحصل على 5% من إجمالي المقيدين في كل دائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح.