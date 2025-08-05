دعاء يفتح لك أبواب الخير ويبدل حالك للأفضل .. ردده الآن

دعاء يفتح لك أبواب الخير ويبدل حالك للأفضل.. يبحث الكثير عن أدعية تكون جامعة لكل خير ليتبدل حالهم للأفضل ويخروجون من أزماتهم ويفرج الله همومهم.

وقد قالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء المستجاب ليس مشروطًا بطول الكلمات أو تعقيد التعبير، بل في الصدق، واليقين، والإلحاح، واستحضار القلب، وتجنب أكل الحرام، وتحري أوقات الإجابة مثل الثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وساعة الجمعة.

وفى السطور التالية سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء يفتح لك أبواب الخير ويبدل حالك للأفضل

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول، أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا

اللهم غيّر حالي إلى أحسن حال، ولا تكلنى الى نفسي طرفة عين

اللهم حقق لي ما أتمنى واصلح لى شأنى كله واجعلني ممن يستبشرون بالغد

اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين.



اللهم اجبر كسر قلبي جبراً يتعجّب منه أهل السماوات والأرض، جبراً يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا ربّ. اللهم فوّضتك أمري كلّه، فجمّله خيراً بما شئت، واجعلني يا ربّ مِمّن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.



أدعية لتغيير الحال للأفضل

اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم ارزقني سعادةً لا تنتهي، وقلبًا لا يحمل إلا السلام.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويسر لي أمري، واغفر لي ذنبي.

يارب اجعل أيامي القادمة أجمل مما مضى، واملأها بالسعادة والرضا.

اللهم اجعلني ممن إذا نظر في وجهه الناس قالوا: هذا سعيد برضاك.

اللهم لا تحرمني فرحةً أنت سببها وسعادةً أنت مُتممها.

دعاء لنفسي بالخير

اللهم اجعل سعادتي قُربًا إليك ورضًا منك وبركةً في أيامي.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي.

اللهم ارزقني رزقًا طيبًا واسعًا مباركًا فيه.

ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

يارب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني.

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق

• «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

• «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

• «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

• «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».