قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
ماذا بعد احتلال إسرائيل لـ غزة؟| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا
أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة
قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف أرشدنا الله إلى حزب الرحمن ؟..علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى ﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ﴾ [التوبة :33] فحُمِّلنا الرسالة.. فما هي صفات عباد الرحمن الذين حملوها؟ وما هو جوهر الرسالة التي كُلفنا بأن نحملها إلى العالمين؟.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية، أن ربنا يتكلم عن حزب الله وعن حزب الشيطان.. وعن حزب الرحمن وعن حزب الأبالسة؛ يقول في أولئك الذين رفعوا عبادة الله مقامها.. يقـول في أولئـك الذيـن عمـروا الأرض كمـا أراد الله وعلـى مـراد الله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان :63]، وهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خواصّ الرحمن ؛ نسبهم إلى اسمه (الرحمن) وخصهم به، وبه وبنوره يمشون في الناس، فهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، هم الراحمون يرحمهم الرحمن ويعاملون من في الأرض بالرحمة، وهم السائرون على قدم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين.. عرفنا ربنا جل جلاله بصفاتهم التي بها تحققوا، وفيها ارتقوا حتى نعرفهم وأمرنـا فقـال: ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ [لقمان :15]، عدد لهم خمس عشرة صفة إلى نهاية سورة الفرقان، تتأملها أيها المسلم وتتخلق بها حتى تكون عبدًا ربانيَّا رحمانيًّا قادرًا على تحمل الدعوة للعالمين، حتى تكون مرضيًّا عنك من رب العالمين، حتى تكون حقيقًا بأن تمد يدك إلى السماء: يا رب يا رب؛ فيستجيب الله لك..

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان :63] لا يمشون على الأرض طغيانًا وتجبرًا، ولكن مشيهم بالسكينة والوقار، والتواضع والخشية.. يمشون على الأرض وهم يدركون أنها تسبح لله، يمشون على الأرض وفي قلوبهم حب لعباد الله الإنسان قبل الحيوان، والحيوان قبل الأكوان ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ تترقرق الرحمة في قلوبهم، يتعاملون مع الكون وكأنه حي مدرك، ويتعاملون معه برفق.

عبد من عباد الرحمن ؛ يمشي على الأرض هونًا، ويعتذر لخلق الله، ويقـدر حـالهـم من الجهـل والجهـالة ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ [الفرقان :63] يسلمون من الناس، ويسلم الناس منهم بصبرهم وحلمهم؛ فلا يعتدون عليهم بمثل ما يعتدى عليهم بل إنهم يصبرون لله وبالله. 

صفات عباد الرحمن حزب الرحمن حزب الشيطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس الشيوخ

استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من انتخابات الشيوخ بالجيزة

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

قطع الاشجار

دراسة: قطع الأشجار يؤدي إلى فيضانات شديدة

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد