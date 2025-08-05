منتخب ناشئي الطائرة يتألق في بطولة إفريقيا ويتأهل إلى ربع النهائي

يواصل منتخبا مصر للناشئين تحت 18 عامًا في الكرة الطائرة الشاطئية تألقهما، بعدما حقّقا انتصارين جديدين حسما بهما التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا، المقامة حاليًا في مدينة أبوجا النيجيرية، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2025.

وحقق منتخب مصر 1 للناشئين، والمكوَّن من الثنائي أمير محمد شكري وزياد محمد حنيدق، فوزًا مستحقًا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-0.

كما تفوّق منتخب مصر 2 للناشئين، والمكوَّن من الثنائي محمد خالد وعبد الحميد وليد، على منتخب بنين بنفس النتيجة 2-0.

وقدم المنتخبان أداءً قويًا ومشرفًا استحقّا به الفوز عن جدارة، وواصلا المشوار في البطولة باقتدار، مقتربين من المنافسة على اللقب القاري وضمان بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة.

وأظهر لاعبو الفراعنة روحًا قتالية عالية ومستوى فنيًا مبشرًا، يؤكدان جاهزيتهم للمنافسة على اللقب الإفريقي وبطولة العالم 2025.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته الكبيرة بأداء ونتائج البعثة المصرية في البطولة، مؤكدًا أن الروح العالية، والأداء الرجولي، والاستعداد الجيد قبل السفر، كانت جميعها عوامل أساسية في هذا النجاح المبهر