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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جماعات خضراء تقاضي إدارة ترامب بسبب إزالة صفحات الويب المتعلقة بالمناخ

إدارة ترامب
إدارة ترامب
حنان توفيق

رفعت جماعات بيئية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إزالة صفحات حكومية على الإنترنت تحتوي على بيانات فيدرالية متعلقة بالمناخ والعدالة البيئية، ووصفت هذه الجماعات الخطوة بأنها “تعادل السرقة”.

في الأسابيع الأولى من ولايتها الثانية، قامت إدارة ترامب بسحب المواقع الإلكترونية الفيدرالية التي تتعقب التحولات في المناخ ، والتلوث، وتأثيرات الطقس المتطرفة على المجتمعات ذات الدخل المنخفض، وتحديد أجزاء البنية التحتية المعرضة بشدة للكوارث المناخية.

وقالت جريتشن جولدمان، رئيسة اتحاد العلماء المعنيين، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بالدفاع عن العلوم، وهي جهة مدعية في الدعوى القضائية: “للجمهور الحق في الوصول إلى مجموعات البيانات هذه الممولة من دافعي الضرائب”. وأضافت: “بدءاً من المعلومات الحيوية للمجتمعات حول تعرضها للتلوث الضار، ووصولاً إلى البيانات التي تُساعد الحكومات المحلية على بناء قدرتها على الصمود في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، يستحق الجمهور الوصول إلى مجموعات البيانات الفيدرالية”.

وأضافت جولدمان أن “إزالة مجموعات البيانات الحكومية بمثابة سرقة”.

وتم رفع الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة يوم الاثنين، ضد الوكالات الفيدرالية من قبل اتحاد العلماء المعنيين، ونادي سييرا، وجماعات مشروع سلامة البيئة المناخية؛ وجماعة الدفاع عن المستهلك Public Citizen؛ وجماعة مكافحة التلوث California Communities Against Toxics.

يُحدد التقرير ستة مواقع حكومية رئيسية أُزيلت، ويدعو إلى استعادتها، وتشمل هذه المواقع أداة فحص من عهد بايدن، صُممت لتحديد المجتمعات المحرومة التي ستستفيد من الاستثمارات الفيدرالية في المناخ والطاقة النظيفة، وأداة رسم خرائط تابعة لوكالة حماية البيئة (EPA) تُسمى EJScreen، والتي أظهرت تفاوت أعباء التلوث إلى جانب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

تُسلّط الدعوى القضائية الضوء أيضاً على خريطة وزارة الطاقة لموارد الطاقة المتاحة في المجتمعات منخفضة الدخل، وخريطة تفاعلية لمجتمع النقل العادل التابع لوزارة النقل، تُبيّن انعدام أمن النقل ومخاطر المناخ والضعف الاقتصادي. وتُسلّط الدعوى الضوء أيضاً على أداة أخرى، لم تعد تُستخدم الآن، وهي مؤشر المخاطر المستقبلية للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، والذي كان مُصمّماً لمساعدة المدن والولايات والشركات على الاستعداد لتفاقم الأحوال الجوية المتطرفة.

وقال بن جيلوس، المدير التنفيذي لنادي سييرا: “ببساطة، هذه البيانات والأدوات تنقذ الأرواح، والجهود المبذولة لحذفها أو إلغاء نشرها أو إزالتها بأي شكل من الأشكال تعرض قدرة الناس على تنفس الهواء النظيف وشرب المياه النظيفة والعيش حياة آمنة وصحية للخطر”.

وفي الشهر الماضي، رفعت مجموعات أيضاً دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إزالة وزارة الزراعة الأمريكية لبيانات المناخ.

وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي يقوم فيه المسؤولون الفيدراليون أيضاً بطرد أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين العاملين في المبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة والعدالة، وتنفيذ عمليات تراجع شاملة عن السياسات واللوائح الخضراء.

وقال جيلوس: “إن إزالة هذه المواقع الإلكترونية والبيانات الهامة التي تحتويها هو هجوم مباشر آخر على المجتمعات التي تعاني بالفعل تحت وطأة الهواء والماء القاتلين”.

ورفضت وكالة حماية البيئة، إحدى الوكالات المذكورة في الدعوى، التعليق على الدعوى.

جماعات خضراء إدارة ترامب إزالة صفحات الويب المتعلقة بالمناخ العدالة البيئية المناخ والطاقة

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