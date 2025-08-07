ميلان يفتح باب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم راسموس هويلوند

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحرك رسمي من قبل نادي ميلان لضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد وأتالانتا السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل احتمالات متزايدة لرحيل اللاعب عن صفوف الشياطين الحمر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أرسل ميلان وفدًا رسميًا إلى إنجلترا لبدء مفاوضات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد، مستغلًا اقتراب الأخير من التعاقد مع مهاجم لايبزيج، بنجامين سيسكو، ما قد يدفع هويلوند إلى مغادرة "أولد ترافورد".

الاهتمام بهويلوند يأتي في إطار تحركات ميلان المكثفة خلال الميركاتو، والتي أسفرت عن التعاقد مع عدة أسماء بارزة، أبرزها أردون جاشاري، لوكا مودريتش، سامويلي ريتشي، بيرفيس إستوبينيان، وبيترو تيراشيانو، فضلًا عن اقتراب النادي من ضم زاكاري أتكيامي.

ويواصل "الروسونيري" سعيه لتعزيز خط الهجوم بمهاجم صريح ينافس المكسيكي سانتياجو خيمينيز، بعد أن كانت الأنظار موجهة سابقًا نحو دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس. إلا أن المطالب المالية المرتفعة للاعب الصربي – والذي يتقاضى راتبًا سنويًا يتجاوز 12 مليون يورو – دفعت ميلان لتغيير وجهته صوب هويلوند، الذي يتقاضى راتبًا أقل بكثير لا يتعدى 3 ملايين يورو.

ورغم أن الصفقة قد تكون مرتفعة من حيث قيمة الانتقال – إذ يطلب مانشستر يونايتد ما بين 30 و35 مليون يورو – فإن الجانب الإيطالي يفضل الدخول في مفاوضات من أجل استعارة اللاعب أولًا، مع خيار الشراء لاحقًا.

وتتجه النية داخل ميلان إلى إرسال وفد موسّع نهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع وجود الفريق في إنجلترا لخوض وديتين أمام ليدز يونايتد وتشيلسي، من أجل تكثيف المحادثات مع إدارة اليونايتد، وحسم مستقبل هويلوند في ظل تصاعد التحركات الحاسمة لحسم صفقات الصيف.