رسالة للداخل والخارج.. محمد شردي يكشف الهدف من زيارة رئيس الوزراء السوداني

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس تعتبر الأولى لهذا المسؤول خارج حدود بلاده عقب توليه منصبه.

وأوضح الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني التقى خلال الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

عودة الاستقرار إلى السودان مرة أخرى

وأكد «شردي» على أهمية تلك الزيارة بالنسبة للمجلس الانتقالي في ظل الأحداث القائمة في السودان، قائلا: «انت تحاول أن تعيد هذا البلد إلى الاستقرار، انت تحاول وبشكل دائم ومنذ فترة طويلة ومنذ بداية التوتر في السودان أن تعود الحياة إلى الحياة الطبيعية أو شبه الطبيعية، حتى يعود الاستقرار إلى السودان مرة أخرى، وبالتالي وقوفقك جنب الشعب السوداني ورئاسة الوزراء الانتقالية في أول زياره ليه يبعث برسالة للداخل السوداني والخارج، وأنت أيضا تبعث برسالة إلى الداخل السوداني وتقف جنب الجزء المدني الجديد الذي جاء ليحاول لم شمل السودان مرة أخرى».