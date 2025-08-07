برلماني يثمن زيارة رئيس الوزراء الانتقالي بالسودان لمصر

ثمّن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُعد خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وأشار "الخبيري" إلى أن اللقاءات التي جرت خلال الزيارة تعكس حرص القيادتين في مصر والسودان على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والتي تتطلب تنسيقًا وتكاملًا دائمين.

وأضاف الخبيري أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة تكثيف التعاون المصري السوداني، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في منطقة وادي النيل والقرن الأفريقي.

كما أعرب النائب نادر الخبيري، عن ثقته في أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تسير بخطى ثابتة نحو شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.



يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقي اليوم كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وتناول اللقاء الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.