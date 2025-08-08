شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إدخال تعديلات على لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026، حيث اشترطت تقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل المباراة بعشرة أيام بدلاً من 15 يوماً كما كان معمولاً به سابقاً، مع سداد المستحقات المقررة عند تقديم الطلب.

وشملت التعديلات المادة (13.46) من اللائحة، أنه أصبح يتعين على لجنة الحكام إخطار النادي أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم في حال تعذر استقدام الحكام الأجانب، بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة.

وقررت الرابطة تعديل مواعيد مباريات الدوري الجديد خلال شهر أغسطس 2025 بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستقام مواجهات دوري Nile في السادسة والتاسعة مساءً بدلاً من الخامسة والثامنة مساءً، حرصاً على سلامة اللاعبين والجماهير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.