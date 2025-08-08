قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر
مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد
بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية
الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري
شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل
السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور
حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي
سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل

الحكام
الحكام
إسلام مقلد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إدخال تعديلات على لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026، حيث اشترطت تقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل المباراة بعشرة أيام بدلاً من 15 يوماً كما كان معمولاً به سابقاً، مع سداد المستحقات المقررة عند تقديم الطلب.

وشملت التعديلات المادة (13.46) من اللائحة، أنه أصبح يتعين على لجنة الحكام إخطار النادي أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم في حال تعذر استقدام الحكام الأجانب، بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة.

وقررت الرابطة تعديل مواعيد مباريات الدوري الجديد خلال شهر أغسطس 2025 بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستقام مواجهات دوري Nile في السادسة والتاسعة مساءً بدلاً من الخامسة والثامنة مساءً، حرصاً على سلامة اللاعبين والجماهير،  بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية استقدام حكام أجانب حكام أجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

بالصور

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

فيديو

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد