بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية

يخوض كريستال بالاس مباراة درع المجتمع ضد ليفربول يوم الأحد وسط قائمة من المخاوف، إذ تتراوح بين الإصابات وضعف صفقات الانتقالات، وانتظار استئنافهم ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بهبوطهم من الدوري الأوروبي.



وقاد المدرب أوليفر جلاسنر بالاس إلى آفاق جديدة في مايو، إذ فازوا بأول لقب كبير لهم، بفوزهم على مانشستر سيتي ليحصدوا كأس الاتحاد الإنجليزي. لكن فرحة الفريق اللندني بأول ظهور له في درع المجتمع تلاشت بسبب مشاكله خارج الملعب.

وأُقصي بالاس إلى دوري المؤتمرات، وهو دوري الدرجة الثالثة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الشهر الماضي في مزاعم خرق ملكية الأندية المتعددة؛ لأن جون تكستور، رئيس مجموعة إيجل لكرة القدم، مالكة حصة الأغلبية في أولمبيك ليون، كان يمتلك أيضًا حصة مسيطرة في بالاس.

وباع إيجل حصته في بالاس الشهر الماضي، واستأنف النادي الإنجليزي قرار الهبوط أمام محكمة التحكيم الرياضي، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع هذا الشهر.

وقال جلاسنر للصحفيين اليوم الجمعة: "إذا اضطررنا للعب في دوري المؤتمرات، نشعر وكأننا عُوقبنا". نأمل أن يُعيدنا هذا الحكم إلى الدوري الأوروبي، لأننا، كما ذكرتُ، لم نرتكب أي خطأ".

ومما زاد من مخاوف غلاسنر قبل مباراة الأحد في ويمبلي، غياب المهاجم إيدي نكيتياه لثمانية أسابيع بعد إصابته خلال فترة ما قبل الموسم، ولن يعود لاعب الوسط شيخ دوكوري إلا بعد شهرين.

وأضاف: "لقد تعرضنا أيضًا لإصاباتٍ لكلٍّ من ماتيوس فرانكا وكاليب كبورا، لذا، نعاني من نقصٍ في اللاعبين، إذا أردنا أن نكون منافسين، فعلينا ضمّ لاعبين ذوي كفاءة عالية".

سوق انتقالات "سلبي"

لكن بالاس لم يكن نشطًا بما يكفي لتعويض العدد المطلوب لموسمه الأول في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي منذ كأس إنترتوتو عام ١٩٩٨، على حدّ قول المدرب.

وتابع: "لقد كنا سلبيين جدًا في سوق الانتقالات. علينا ضمّ بعض اللاعبين لنكون مستعدين لجميع المسابقات، في وضع كهذا، نحتاج بالتأكيد إلى لاعبين إضافيين، أحدهما في الدفاع والآخر في الهجوم".

كما ارتبط اسم إيبيريتشي إيزي، صاحب هدف الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالرحيل.

واختتم: "سيلعب يوم الأحد بالتأكيد، اللاعبين يتطلعون لمواجهة ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بغض النظر عن المشاكل، ليفربول فريق قوي، وهذا أفضل بكثير من خوض مباريات ودية، إنها فرصة للفوز باللقب ومنافسة الأبطال، نريد أن نظهر شخصيتنا مجددًا".