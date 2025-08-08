قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر
مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد
بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية
الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري
شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل
السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور
حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي
سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية

كريستال بالاس
كريستال بالاس
القسم الرياضي

يخوض كريستال بالاس مباراة درع المجتمع ضد ليفربول يوم الأحد وسط قائمة من المخاوف، إذ تتراوح بين الإصابات وضعف صفقات الانتقالات، وانتظار استئنافهم ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بهبوطهم من الدوري الأوروبي.


وقاد المدرب أوليفر جلاسنر بالاس إلى آفاق جديدة في مايو، إذ فازوا بأول لقب كبير لهم، بفوزهم على مانشستر سيتي ليحصدوا كأس الاتحاد الإنجليزي. لكن فرحة الفريق اللندني بأول ظهور له في درع المجتمع تلاشت بسبب مشاكله خارج الملعب.
وأُقصي بالاس إلى دوري المؤتمرات، وهو دوري الدرجة الثالثة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الشهر الماضي في مزاعم خرق ملكية الأندية المتعددة؛ لأن جون تكستور، رئيس مجموعة إيجل لكرة القدم، مالكة حصة الأغلبية في أولمبيك ليون، كان يمتلك أيضًا حصة مسيطرة في بالاس.
وباع إيجل حصته في بالاس الشهر الماضي، واستأنف النادي الإنجليزي قرار الهبوط أمام محكمة التحكيم الرياضي، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع هذا الشهر.
وقال جلاسنر للصحفيين اليوم الجمعة: "إذا اضطررنا للعب في دوري المؤتمرات، نشعر وكأننا عُوقبنا". نأمل أن يُعيدنا هذا الحكم إلى الدوري الأوروبي، لأننا، كما ذكرتُ، لم نرتكب أي خطأ".
ومما زاد من مخاوف غلاسنر قبل مباراة الأحد في ويمبلي، غياب المهاجم إيدي نكيتياه لثمانية أسابيع بعد إصابته خلال فترة ما قبل الموسم، ولن يعود لاعب الوسط شيخ دوكوري إلا بعد شهرين.
وأضاف: "لقد تعرضنا أيضًا لإصاباتٍ لكلٍّ من ماتيوس فرانكا وكاليب كبورا، لذا، نعاني من نقصٍ في اللاعبين، إذا أردنا أن نكون منافسين، فعلينا ضمّ لاعبين ذوي كفاءة عالية".
سوق انتقالات "سلبي"
لكن بالاس لم يكن نشطًا بما يكفي لتعويض العدد المطلوب لموسمه الأول في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي منذ كأس إنترتوتو عام ١٩٩٨، على حدّ قول المدرب.

وتابع: "لقد كنا سلبيين جدًا في سوق الانتقالات. علينا ضمّ بعض اللاعبين لنكون مستعدين لجميع المسابقات، في وضع كهذا، نحتاج بالتأكيد إلى لاعبين إضافيين، أحدهما في الدفاع والآخر في الهجوم".
كما ارتبط اسم إيبيريتشي إيزي، صاحب هدف الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالرحيل.
واختتم: "سيلعب يوم الأحد بالتأكيد، اللاعبين يتطلعون لمواجهة ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بغض النظر عن المشاكل، ليفربول فريق قوي، وهذا أفضل بكثير من خوض مباريات ودية، إنها فرصة للفوز باللقب ومنافسة الأبطال، نريد أن نظهر شخصيتنا مجددًا".

كريستال بالاس ليفربول الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

مصطفي شوقي

بالفيديو: مصطفى شوقي يطرح أغنية «بؤبؤ» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

الفنان القدير الراحل سيد صادق

آخر لقاءاته.. سيد صادق لـ صدى البلد: لن أعيش في جلباب أبي والحقيقة والسراب وش السعد عليا..فيديو

هلا السعيد

هلا السعيد تستعرض أنوثتها في إطلاله جذابة .. شاهد

بالصور

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

فيديو

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد