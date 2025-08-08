قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
إصابة 3اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

محمد عبد الفتاح

تعرض 3 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم بأسوان نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل وأخرى بيحو، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة . 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المختصة بلاغاً يفيد حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى "بيجو" ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التوجه إلى محل الواقعة لمعاينة الحادث،  والوقوف على أسبابه، وتم إزالة آثارة الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات ، وتحرير محضر بالواقعة. 

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، كما تم تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الغنيمية بمدينة إدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى النيل التخصصى 4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الغنيمة فى إتجاه مدينة أسوان نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جارى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها. 

