مصر: اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين

رحبت مصر بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء بين البلدين.

تيسير اتفاق السلام

وثمنت مصر جهود الوساطة التي اضطلعت بها الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

تسوية النزاعات بالطرق السلمية

وأكدت مصر على دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وإعلاء مبادئ حسن الجوار، وتغليب لغة الحوار بما يصون السلم والأمن الدوليين.