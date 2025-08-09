مصر وتركيا ترفضان تهجير الفلسطينيين ومخططات السيطرة على غزة

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بمدينة العلمين الجديدة، وجود توافق كبير في الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى مناقشة قضايا عديدة تهم البلدين.

التصدي لمحاولات التهجير

وعبر فيدان عن قلق تركيا ومصر حيال محاولات تهجير الفلسطينيين من ديارهم، مؤكدًا رفضهما لمخططات السيطرة على غزة التي أعلنتها حكومة نتنياهو، ودعا إلى توحيد العالم الإسلامي لوقف هذه المخططات.

وقف إطلاق النار في غزة

أوضح وزير الخارجية التركي أن تركيا تعمل بالتنسيق مع قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعرقل هذه الجهود الإنسانية.

السيطرة العسكرية على قطاع غزة

جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض مصر التام لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مؤكدًا على مسؤولية إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تحذيرات من خطورة تهجير الفلسطينيين

شدد عبد العاطي على أن تهجير الفلسطينيين من غزة ومناطق في الضفة الغربية يعد خطًا أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف، مشيرًا إلى اطلاع نظيره التركي على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأفاد وزير الخارجية المصري بأن مصر حريصة على دعم الشركات والاستثمارات التركية، مشيرًا إلى توافق البلدين على سبل التعامل مع القضايا والأزمات الإقليمية بما يخدم مصالح شعبيهما.