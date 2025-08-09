نجم مانشستر سيتي يعاني من إصابة قبل انطلاق الموسم الجديد

صرح المدرب بيب جوارديولا أن لاعب وسط مانشستر سيتي، رودري، قد يغيب عن بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابته في كأس العالم للأندية.

غاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 عن معظم الموسم الماضي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ووصف غوارديولا الإصابة الأخيرة للاعب الدولي الإسباني بأنها "إصابة خطيرة".

يُعتقد أنها إصابة في الفخذ هذه المرة، وقد حدثت خلال خسارة مانشستر سيتي 4-3 أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية في 30 يونيو. دخل رودري بديلاً في الشوط الثاني، لكنه غادر الملعب في الوقت الإضافي.

وقال غوارديولا: "حالة رودري تتحسن، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في المباراة الأخيرة ضد الهلال، وخلال الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية".

وأضاف: "يتدرب حاليًا، وقد تحسنت حالته في اليومين أو الثلاثة الماضية. نأمل أن تكون فترة التوقف الدولي هي الوقت المناسب لتعافيه التام".

مانشستر سيتي، الذي عانى من غياب ركيزته الأساسية في خط الوسط الموسم الماضي، يفتتح موسم 2025-2026 بمواجهة وولفرهامبتون السبت المقبل. كما سيواجه توتنهام وبرايتون قبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

صرح غوارديولا أن هناك احتمالًا بأن يلعب رودري "لبعض الدقائق" قبل الاستراحة.

فيل فودين لن يسافر إلى باليرمو

يخوض مانشستر سيتي مباراة ودية ضد باليرمو في صقلية يوم السبت. وكان فيل فودين من بين الغائبين عن الرحلة.

وقال جوارديولا: "كان فيل في حالة جيدة جدًا، لكنه عانى من مشكلة في كاحله، ولهذا السبب قررنا إشراكه كإجراء احترازي".

وأضاف المدرب: "نأمل أن يكون لاعب خط الوسط جاهزًا للمباراة الافتتاحية للموسم".