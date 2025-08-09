قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأهيل واستشفاء أساسيي الزمالك بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم مانشستر سيتي يعاني من إصابة قبل انطلاق الموسم الجديد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
القسم الرياضي

صرح المدرب بيب جوارديولا أن لاعب وسط مانشستر سيتي، رودري، قد يغيب عن بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابته في كأس العالم للأندية.

غاب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 عن معظم الموسم الماضي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ووصف غوارديولا الإصابة الأخيرة للاعب الدولي الإسباني بأنها "إصابة خطيرة".

يُعتقد أنها إصابة في الفخذ هذه المرة، وقد حدثت خلال خسارة مانشستر سيتي 4-3 أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية في 30 يونيو. دخل رودري بديلاً في الشوط الثاني، لكنه غادر الملعب في الوقت الإضافي.

وقال غوارديولا: "حالة رودري تتحسن، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في المباراة الأخيرة ضد الهلال، وخلال الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية".

وأضاف: "يتدرب حاليًا، وقد تحسنت حالته في اليومين أو الثلاثة الماضية. نأمل أن تكون فترة التوقف الدولي هي الوقت المناسب لتعافيه التام".

مانشستر سيتي، الذي عانى من غياب ركيزته الأساسية في خط الوسط الموسم الماضي، يفتتح موسم 2025-2026 بمواجهة وولفرهامبتون السبت المقبل. كما سيواجه توتنهام وبرايتون قبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

صرح غوارديولا أن هناك احتمالًا بأن يلعب رودري "لبعض الدقائق" قبل الاستراحة.

فيل فودين لن يسافر إلى باليرمو

يخوض مانشستر سيتي مباراة ودية ضد باليرمو في صقلية يوم السبت. وكان فيل فودين من بين الغائبين عن الرحلة.

وقال جوارديولا: "كان فيل في حالة جيدة جدًا، لكنه عانى من مشكلة في كاحله، ولهذا السبب قررنا إشراكه كإجراء احترازي".

وأضاف المدرب: "نأمل أن يكون لاعب خط الوسط جاهزًا للمباراة الافتتاحية للموسم".

جوارديولا مانشستر سيتي رودري كأس العالم للأندية الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

الاوبرا المصرية

رئيس الأوبرا : مهرجان القلعة الدولي يجسد رسالة نشر قيم الجمال والإبداع

سيارات كهربائية

انطباعات خاطئة حول المركبات الكهربائية: إليكم الحقيقة

إيلون ماسك

إيلون ماسك: “إكس” تخطط لإدراج الإعلانات في إجابات Grok

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد