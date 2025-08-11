قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
كتب محمود مطاوع

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة جهود تعزيز ودعم وتقوية الشبكة الموحدة؛ وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة.

وخلال الاجتماع عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقرير مُتابعة لأعمال التغذية الكهربائية المُنفذة والجارية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة، حيث تناول تفصيلياً موقف تدبير مصادر تغذية عبر تواجد محطات متنقلة بالمشروعات، إلى جانب ما تحقق في إطار توفير حلول دائمة للتغذية الدائمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي المُستهدفة، بتنفيذ محطات جديدة، بقدرات متنوعة، مُؤكداً أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، التي تعتبره ركيزة أساسية لتعزيز مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شهد الاجتماع استعراض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة، في هذه الأيام، للعمل على ضمان توافر الخدمة، في ظل زيادة استهلاك الكهرباء، بمُعدلات غير مسبوقة، مع ارتفاع درجات الحرارة، مُؤكداً التنسيق الكامل مع وزارة البترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المُختلفة. 
 

