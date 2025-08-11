محافظ كفرالشيخ: إزالة 10 تعديات على أراضي أملاك الدولة ببيلا ضمن الموجة 27

قال محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز بيلا، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية بنطاق المحافظة وتنفيذ هذه الإزالات حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون.

ووجه المحافظ ، في بيان اليوم بتغليظ العقوبات تجاه المخالفين تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال القادمة، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.



وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

