الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هدية للعاملين بالبترول من النقابة العامة.. هتقدم لهم إيه؟

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول
الديب أبوعلي

وقّعت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات البترول.

ينص البروتوكول على استفادة العاملين بقطاع البترول، من خلال استخدام كارنيه النقابة العامة واستيفاء استمارة خاصة بالمشتريات، ويشمل العرض منتجات الزيوت والكيماويات ومنتجات العناية المنزلية، وذلك بنسبة خصم 12% على المنتجات المعروضة بمنافذ الشركة على مستوى الجمهورية.

إمكانية التقسيط

كما يتيح إمكانية التقسيط على ستة أشهر بحد أدنى 4 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، وفي حالة الشراء نقدًا يكون الحد الأدنى 4 آلاف جنيه بنفس نسبة الخصم وبدون حد أقصى.

وأكد عباس صابر، أن النقابة تسعى دائمًا لتوفير أفضل العروض والخدمات لأعضائها وأسرهم، مشيدًا بجودة منتجات الشركة التي تتميز بأسعار تنافسية تضاهي المستورد، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي دعمًا للصناعة الوطنية وشركات القطاع.

وفي هذا السياق، أوضح أن البروتوكول يعكس رؤية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في تحقيق التكامل بين النقابة والشركات التابعة للقطاع، وتعزيز التعاون المشترك بما يضمن تقديم خدمات مميزة للعاملين، ويدعم بدوره جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى معيشة العاملين وتلبية احتياجاتهم بأسلوب عصري ومنظم.

من جانبه، أعرب مدير عام الشركة عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خطوط إنتاج تغطي كافة محافظات الجمهورية وتحرص على تقديم منتجات محلية عالية الجودة بأسعار مناسبة، موضحًا أن البروتوكول يوفر للعاملين تسهيلات مميزة في الشراء من خلال خصومات وتقسيط ميسر.

رافق رئيس نقابة البترول في توقيع البروتوكول كل من: المحاسب أحمد السروجي الأمين العام، محمود موسى أمين الصندوق، الدكتور أشرف المحروقي نائب أول رئيس النقابة، حسام فاروق نائب رئيس النقابة، محمد يسري نائب رئيس النقابة، محسن جبر الأمين العام المساعد، علي حسن أمين الصندوق المساعد، هيثم زاد الدين أمين الإعلام، رابح عسل عضو المجلس التنفيذي، محمد صلاح أمين الشباب، وعبدالله مشهور أمين العلاقات العامة.

النقابة العامة للعاملين بالبترول الزيوت الكيماويات قطاع البترول وزير البترول والثروة المعدنية

