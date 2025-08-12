مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تتيح على موقعها نسخة إلكترونية من كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين

تفاصيل كتاب مادة الرياضيات “المطور” للصف الأول الابتدائي

‎وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي :

تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية

يهتم بتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني

يتماشى مع ما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المناهج المطورة الجديدة التي سيتم تدريسها في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، مؤكدة أنها :

- مادة اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي

- مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

- مادة الدراسات الاجتماعية: للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي

- مادة اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية

- مادة العلوم : الصف الثاني الإعدادي

- مادة الرياضيات : الصف الثاني الإعدادي

رابط تحميل المناهج المطورة المقررة في العام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستشارك كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.