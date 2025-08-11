قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين
عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل واستثمارات البنية التحتية

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك

كامل الوزير:

 مستعد لزيارة كوت ديفوار قريبًا على رأس وفد من الشركات الوطنية والمستثمرين

 نولي أهمية كبيرة للتعاون في مجال المناطق اللوجستية والتكامل الصناعي بين البلدين

 إقامة مصانع مشتركة في كوت ديفوار للاستفادة من المواد الزراعية والخامات الأولية المتوفرة لديها

استقبل الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أدوم كاكو هوادجاليون وزير الخارجية والتكامل الافريقي والايفواريين بالخارج بجمهورية كوت ديفوار   وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء  السفير  ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة واللواء نهاد شاهين ناب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي والمهندس محمد محلب رئيس مجلس إدارة  شركة رواد الهندسة الحديثة والمهندسة هبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعدد من قيادات وزارتي النقل والصناعة

 

في بداية اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير  على  قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أن فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  قد وجه زيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، ومنها دولة كوت ديفوار الشقيقة  مشيرا الى استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الافريقي في مجال النقل بما يجسد الاهتمام الكبير لزيادة حجم التعاون مع الاشقاء الافارقة 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية والتكامل الافريقي والايفواريين بالخارج  عن سعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيداً بالتطور الكبير الذي يتحقق على أرض مصر في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية كوت ديفوار لزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات مثل ( البنية التحتية - الصناعة -  الطيران -  الزراعة – استخراج المعادن – تدريب الكوادر البشرية الايفوارية  في مختلف المجالات) خاصة وأن مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم هذا التعاون المشترك بين الجانبين لافتا الى التجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية مثل شركتي المقاولون العرب ورواد الهندسة الحديثة  في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بكوت ديفوار  وموجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومية المصرية على التدريب المستمر للكوادر البشرية الكوت ديفوا رية في مراكز التدريب في مصر في مختلف المجالات مؤكدا على التطلع لزيادة هذه الاعداد للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات 

وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مؤكداً على حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين ، مشيرا الى استعداد كافة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدولة كوت ديفوار الشقيقة مثل مشروعات  ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية – المطارات -....) باقل الأسعار ووفقا لقياسات الجودة العالية وفي الوقت القياسي لافتا الى استعداده الى زيارة كوت ديفوار قريبا على رأس وفد من الشركات الوطنية المتخصصة والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون وفقا لمخططات دولة كوت ديفوار 

لافتا الى أهمية مشروعات البنية التحتية في نهضة الدول حيث تبنى عليها كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية والصناعية والزراعية.

كامل الوزير النقل البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

رانيا منصور

بفستان لافت.. أحدث ظهور لـ رانيا منصور

اسراء عبدالفتاح

أحدث ظهور لـ إسراء عبدالفتاح وابنتها من المالديف

شعبان عبد الرحيم

انقطاع الكهرباء عن حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم

بالصور

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد
10 فوائد جمالية مذهلة لزيت جوز الهند ستغير روتينك للأبد

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد