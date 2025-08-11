مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل واستثمارات البنية التحتية

مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك

كامل الوزير:

مستعد لزيارة كوت ديفوار قريبًا على رأس وفد من الشركات الوطنية والمستثمرين

نولي أهمية كبيرة للتعاون في مجال المناطق اللوجستية والتكامل الصناعي بين البلدين

إقامة مصانع مشتركة في كوت ديفوار للاستفادة من المواد الزراعية والخامات الأولية المتوفرة لديها

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أدوم كاكو هوادجاليون وزير الخارجية والتكامل الافريقي والايفواريين بالخارج بجمهورية كوت ديفوار وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة واللواء نهاد شاهين ناب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي والمهندس محمد محلب رئيس مجلس إدارة شركة رواد الهندسة الحديثة والمهندسة هبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعدد من قيادات وزارتي النقل والصناعة

في بداية اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه زيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات، ومنها دولة كوت ديفوار الشقيقة مشيرا الى استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الافريقي في مجال النقل بما يجسد الاهتمام الكبير لزيادة حجم التعاون مع الاشقاء الافارقة

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية والتكامل الافريقي والايفواريين بالخارج عن سعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيداً بالتطور الكبير الذي يتحقق على أرض مصر في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية كوت ديفوار لزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات مثل ( البنية التحتية - الصناعة - الطيران - الزراعة – استخراج المعادن – تدريب الكوادر البشرية الايفوارية في مختلف المجالات) خاصة وأن مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم هذا التعاون المشترك بين الجانبين لافتا الى التجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية مثل شركتي المقاولون العرب ورواد الهندسة الحديثة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بكوت ديفوار وموجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومية المصرية على التدريب المستمر للكوادر البشرية الكوت ديفوا رية في مراكز التدريب في مصر في مختلف المجالات مؤكدا على التطلع لزيادة هذه الاعداد للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات

وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مؤكداً على حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين ، مشيرا الى استعداد كافة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدولة كوت ديفوار الشقيقة مثل مشروعات ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية – المطارات -....) باقل الأسعار ووفقا لقياسات الجودة العالية وفي الوقت القياسي لافتا الى استعداده الى زيارة كوت ديفوار قريبا على رأس وفد من الشركات الوطنية المتخصصة والمستثمرين المصريين لبحث فرص التعاون وفقا لمخططات دولة كوت ديفوار

لافتا الى أهمية مشروعات البنية التحتية في نهضة الدول حيث تبنى عليها كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية والصناعية والزراعية.