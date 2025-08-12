صبرتي ونولتي يا غالية.. آيتن عامر تعلق على زواج كريستيانو و جورجينا

علقت الفنانة آيتن عامر، بطريقة طريفة على الصورة التي قامت نشرها عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز التي أعلنت من خلالها عن زواجها من كريستيانو رونالدو.

وقامت آيتن عامر بإعادة نشر صورة الثنائي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “حاسة إني عايزة أعيط من الفرحة، صبرتي ونولتي يا غالية”.

زواج كريستيانو وجورجينا

وكانت قد فاجأت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، متابعيها بهدية غالية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي.

وقامت جورجينا بنشر صورة لخاتم ألماس ضخم يزين يدها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “نعم، أريد. في هذه الحياة وفي كل حياتي”.

وأعلن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن النجم البرتغالي، عرض الزواج رسميًا على جورجينا رودريغيز.

ويعتبر هذا الطلب كحد للتكهنات التي لاحقت الثنائي لسنوات حول السؤال عن موعد زواجهما، كما يؤكد أن قصة حب كريستيانو وجورجينا مستمرة لتكتب لها فصولا جديدة.