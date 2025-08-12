محافظة الجيزة تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمدينة الصف

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الشؤون الصحية بتنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون (الرمد)، وذلك يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، متوجهة إلى مدينة الصف، حيث ستتمركز القافلة في مستشفى الصف المركزي للكشف على المرضى وتقييم الحالات في كل ما يخص عمليات العيون، مثل المياه البيضاء، وأمراض الشبكية، وحقن الشبكية، والمياه الزرقاء.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الجيزة على وصول جميع الخدمات الطبية والتخصصات المختلفة إلى أبناء محافظة الجيزة في مختلف المناطق، خاصة النائية منها.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه القوافل الطبية يأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع مستوى الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن المرضى من خلال إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة بالقرب من أماكن إقامتهم.