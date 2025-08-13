طرق الوادى الجديد: جار الانتهاء من استكمال أعمال المرافق بحى البرى

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، عن البدء خلال اسبوعين في استكمال أعمال رصف الشوارع الداخلية المتبقية فى ( حي البري) التابع لمدينة الخارجة ببلاط الإنترلوك، ونوهت مديرية الطرق لساكنى تلك الشوارع سرعة

الانتهاء من أى توصيلات للمياه أو الصرف أو الغاز أو التليفونات أو الكهرباء، حيث أنه لن يسمح بعمل أى توصيلات للمرافق حال الانتهاء من أعمال الرصف ، حفاظاً على المظهر العام، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن استكمال جهود رصف الشوارع والطرق الداخلية ببلاط الإنترلوك بالمراكز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء القديمة بمراكز المحافظة؛ لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري بهذه المناطق.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبو زيد مدير قطاع الطرق بالمحافظة، أنه جاري الانتهاء من تركيب 20 ألف متر مسطح بلاط انترلوك فى مدينة الفرافرة كمرحلة أولى بمحيط (مسجد الحصرى ، شارع الشيخ مرزوق ، شارع الشهيد حمدي سنوسي ) ومختلف شوارع الفرافره القديمه ( الأثرية )، كما يجرى تركيب إنترلوك بطول 30 ألف متر مسطح انترلوك فى مدينة الخارجة كمرحلة أولى بمحيط (حى البلد القديمة ، ميدان الشعلة ، شارع النصر)

وأضاف أبو زيد أنه جارى أيضا الانتهاء من المرحلة الثانية من رصف الشوارع الداخلية فى الداخلة وقراها ببلاط الإنترلوك بإجمالى 55 ألف متر مسطح بأحياء (شندوم ، دروسه ، عين بطور، مدخل قرية الراشدة ، مدخل قرية القصر الإسلامية.