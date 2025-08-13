قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفاجئ إسرائيل بعدم تأييده احتلال غزة| وخبير يكشف المشهد
أمطار رعدية وسيول في غز الصيف.. الأرصاد تعلن المفاجأة.. فيديو
مسئول روسي يكشف سبب نجاح عقد قمة بين بوتين وترامب
رغم جرائم الإحتلال في غزة.. زيارة إسرائيلية غير مسبوقة لـ جنوب السودان
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة ملفات العمل الحيوية.. تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.. ويتابع موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة

أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في مستهل الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.

كما استعرض المحافظ موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة مؤكدًا أهمية دفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع تحرير محاضر جنائية بحقهم.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف الإزالات ضمن الموجة الـ27، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من السبت 9 أغسطس 2025 وحتى 24 أكتوبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية مع التعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص ملف النظافة، أكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة الملصقات والعبارات المشوهة للمظهر العام و الجدران والقضاء على أي مظاهر للإهمال حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار علي متابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم مشددًا على أن المواطن الجيزاوي يستحق خدمات على أعلى مستوى وأن تحسين جودة الحياة اليومية له يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

محافظ الجيزة الجيزة رؤساء الأحياء هيئة النظافة والتجميل

