حبس صاحب ورشة للأسلحة البيضاء في السيدة زينب

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة ورشة في السيدة زينب لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (24 قطعة سلاح أبيض – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

عقوبة غسيل الأموال

وقد واجه قانون مكافحة غسيل الأموال الذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.