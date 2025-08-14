أحمد حمودة: غياب إمام عاشور فارق مع الأهلي.. وزيزو لن ينجح في تعويضه

تحدث أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، عن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال حمودة، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لم تكن على المستوى المطلوب، وكيف يُسجل 15 هدفًا فقط لا غير في جولة بالكامل، وهذا يعكس أن الأداء كان ضعيفًا ولم يرتقي للمستوى المطلوب".

وأضاف نجم المقاولون العرب السابق: "من المفترض أن فريق بيراميدز ينافس على لقب الدوري الممتاز وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا وكان ينافس على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، ومع ذلك لم ينجح في الفوز على وادي دجلة الصاعد حديثًا للدوري وتدعيماته لم تكن على المستوى الكبير، وهذا يعكس أن الجولة الأولى لم تكن على المستوى المطلوب".

وتابع: "وادي دجلة لم يُبرم صفقات قوية وأسماء كبيرة ومع ذلك نجح في فرض التعادل على بيراميدز بقائمته القوية، وهذا نجاح لفريق دجلة ومدربه محمد الشيخ".

وتحدث "حمودة" عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت، قائلًا: "قائمة الأهلي حدث ولا حرج ونجح في إبرام صفقات من العيار الثقيل، ومع ذلك مودرن سبوت نجح في التقدم على الأحمر وكان الأفضل في معظم أوقات المباراة، ولم أشعر أن هناك اختلاف بين قائمة الأهلي ومودرن".

وشدد: "غياب إمام عاشور فرق كثيرًا مع النادي الأهلي، واللاعب هو الأفضل في الأحمر، وزيزو فشل في تعويض غياب اللاعب".

وتابع: "وسام أبو علي لاعب صاحب قدرات خاصة، وكان ينجح في إنهاء مباريات للأهلي سواء من كرات ثابتة أو من أنصاف الفرص، وغيابه سيؤثر بشكل كبير على النادي الأهلي".

وواصل: "مباراة الأهلي ومودرن سبورت كانت فقيرة فنيًا، وهناك بعض أوقات المباراة شعرت أن الأحمر فريق "عادي" ولا يمتلك هذا الإسكواد الكبير".

واختتم: "زيزو لاعب يصنع الفارق في المباريات وعندما تحتاجه في اللقاء لا يظهر بالشكل المطلوب".