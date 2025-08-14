ضياء السيد ينتقد مدافعي الأهلي ويطالب الادارة بالتدخل

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عليه وضع نظامًا خاصة بالتدريبات الجماعية، مشيرًا إلى أن هناك أمر غير مفهوم بشأن المعسكر المغلق في لقاء مودرن سبورت.

وأوضح ضياء السيد أن البرنامج التدريبي يكون مُعلن للجميع قبلها بأسبوع كامل، بما فيهم مواعيد تناول الوجبات داخل المعسكر وقبل المباراة وموعد التنقلات وأي أمور آخرى.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: لابد أن يكون هناك عقوبات مغلظة في بعض الهتافات ضد اللاعبين والمدربين، خصوصا في ظل الخوض في الاعراض، والعقوبات ضد الجماهير ولكن تدفعها الأندية.

وأضاف: من حق زيزو أن يتحرك بالطريقة التي يراها، خصوصا بعدما تعرض للإساءة، وكل شخص من حقه التحرك قضائيا، ومن الصعب أن يتم الخوض في الاعراض وذكر زوجة اللاعب.

وزاد: المناوشات (بحدود معينة) هي جزء من لعبة كرة القدم، والأمر لا يصل مُطلقا للإهانات والعنصرية. وتلك المناوشات موجودة في العالم، وهذه هي حلاوة الكرة ولكن هناك حدود منها الابتعاد عن العنصرية والاهانات والخوض في الاعراض.

وأكمل: ديانج عنصر جيد، وهو يمتلك كواليتي جيد، ولو كان هناك بعض الأمور يتم تطويرها بالعمل الفني. ولابد أن يكون للإدارة موقف بإبلاغ المدرب أن اللاعب المالي يجب مشاركته بشكل أساسي.

وأشار إلى أن الأداء السيئ أمام مودرن سبورت، يقع جزء منه على اللاعبين بالإضافة للمدير الفني، بالإضافة لأن هناك علامة استفهام حول الأداء الدفاعي، وبعض الاخطاء التي لا تصح في وجود الاسكواد الحالي.

وتابع: “محمد الشناوي أو مصطفى شوبير، وكذلك بن شرقي أو تريزيجيه من أصحاب المستوى الجيد، ومشاركة أي لاعب منهما بشكل أساسي شئ طبيعي، لو كنت مدربا سوف ألعب بـ(طاهر وزيزو وجراديشار وبنشرقي)، بشكل أساسي. مع أشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد ومحمد هاني وأليو ديانج ومحمد على بن رمضان وتريزيجيه”.





