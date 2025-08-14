طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو.. تعرف عليه

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو، المقرر إقامتها يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الأول “دوري نايل”، على استاد القاهرة الدولي.

ويتكون الطاقم من:



حكم الساحة: محمد معروف

المساعد الأول: سامي هلهل

المساعد الثاني: عدي عيد

الحكم الرابع: هيثم عثمان

حكم الفيديو (VAR): وائل فرحان

مساعد حكم الفيديو (VAR): يوسف البساطي



الأهلي يستعد لمواجهة فاركو

يترقب فريق الكرة بالنادي الأهلي موقعة فاركو المقرر انطلاقها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، في استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي اللقاء بعد تعادل الفريق في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، في مباراة شهدت أخطاء فنية يأمل الجهاز الفني في تصحيحها قبل المواجهة المقبلة.

ريبيرو يسعى لتصحيح المسار

الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، يضع تركيزه على علاج السلبيات التي ظهرت في المباراة الماضية، خصوصًا على صعيد التمركز الدفاعي وإنهاء الهجمات.

المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، يدرك أهمية تحقيق الفوز في هذه المرحلة المبكرة من الموسم لتعزيز الثقة بينه وبين اللاعبين والجماهير.



رحلة الدفاع عن اللقب

يدخل الأهلي الموسم الحالي بهدف مواصلة الهيمنة على لقب الدوري الممتاز، حيث يحمل الفريق لقب النسخة الماضية. وتعد مواجهة فاركو أول اختبار محلي حقيقي لريبيرو، الذي يسعى لفرض بصمته الفنية مبكرًا. الفوز في هذا اللقاء سيكون خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو الحفاظ على الدرع، وإرسال رسالة قوية للمنافسين بأن المارد الأحمر لا ينوي التنازل عن القمة.