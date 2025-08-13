شوبير: الأهلي طلب من زيزو عدم التدخل بأزمته مع الزمالك لا هو ولا حد من الدائرة المحيطة به

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو مع الزمالك .



وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''الأهلي طلب من زيزو إنه ملوش دعوة خالص بأزمته مع الزمالك لا هو ولا حد من الدائرة المحيطة به، النادي واخد الملف ده بشكل قانوني سواء مع الرابطة أو اتحاد الكرة أو باقي الجهات المختصة، وكانوا سعداء جدًا بظهوره الرائع في مباراة مودرن، وظهوره الأروع في كأس العالم للأندية''.

أنهي أحمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف كامل لتقديمه عبر محاميه إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول علي مستحقاته لدى الزمالك والمقدرة ب82 مليون جنيه.



وكان زيزو قد تقدم بشكوى أمام لجنة شئون اللاعبين ولكن الزمالك رد بأنه ليس لديه مستحقات، كما تقدم زيزو ببلاغ للنيابة العامة بسبب التجاوز الذي تعرض له اللاعب وأسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا الأولي بالدوري.



وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لصدى البلد ان اللاعب لن يتراجع عن شكواه للحصول علي مستحقاته بكل السبل القانونية.