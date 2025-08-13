قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير هشام: إدوارد وضع نظامًا جديدًا للمكافآت بالفريق الأول للزمالك
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
رياضة

شوبير: الأهلي طلب من زيزو عدم التدخل بأزمته مع الزمالك لا هو ولا حد من الدائرة المحيطة به

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو مع الزمالك .

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''الأهلي طلب من زيزو إنه ملوش دعوة خالص بأزمته مع الزمالك لا هو ولا حد من الدائرة المحيطة به، النادي واخد الملف ده بشكل قانوني سواء مع الرابطة أو اتحاد الكرة أو باقي الجهات المختصة، وكانوا سعداء جدًا بظهوره الرائع في مباراة مودرن، وظهوره الأروع في كأس العالم للأندية''.

أنهي أحمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف كامل لتقديمه عبر محاميه إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول علي مستحقاته لدى الزمالك والمقدرة ب82 مليون جنيه.


وكان زيزو قد تقدم بشكوى أمام لجنة شئون اللاعبين ولكن الزمالك رد بأنه ليس لديه مستحقات، كما تقدم زيزو ببلاغ للنيابة العامة بسبب التجاوز الذي تعرض له اللاعب وأسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا الأولي بالدوري.


وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لصدى البلد ان اللاعب لن يتراجع عن شكواه للحصول  علي مستحقاته بكل السبل القانونية.

الإعلامي أحمد شوبير أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو م زيزو الزمالك الأهلي

