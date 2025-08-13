قبل مواجهة فاركو.. زيزو يشارك جمهوره صورا من تدريبات الأهلي

شارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أحمد سيد زيزو جمهوره صورا من التدريبات الجماعية للفريق، خلال استعداده لمواجهة فاركو، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ويواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.

كان الاهلي قد تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بـ"ستاد القاهرة"

وتقدم أحمد مصطفى زيزو نجم النادي الأهلي بشكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك للنائب العام على خلفية الهتافات المسيئة له أثناء مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء نص الشكوى كالتالي

قام موظفو نادي الزمالك بناء على توجيهات من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنزع صورة اللاعب الشاكي من على جدران نادي الزمالك بملعب الناشئين وتمزيقها ودهسها والبصق عليها وتوجيه السباب إلى الشاكي مما أدى ذلك إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسب ولعن الشاكي والتهجم عليه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جاءت مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2029/2025 التي أقيمت على إستاد هيئة قناة السويس يوم الجمعة الماضي الموافق 2025/8/8 بتحريض من مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية " المشكو في حقه أولاً " عن طريق المشكو في حقهم ثانياً وكان ذلك بطريق العلانية وعلى كافة القنوات الفضائية قاموا جميعاً بسب اللاعب وزوجته وهتك الأعراض بالسباب .

وهذا يدل على أن السباب كان موجها إلى زوجة اللاعب تحديداً ولكن محاولة للالتفاف ععلر الواقعة دعى مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي وذلك للتشويش وإظهار أن الجمهور يدعو ويهتف باسم الفنانة .

وهو الأمر الذي يمثل الجرائم المعاقب عليها بالمواد 171 و 306 307 308 من قانون العقوبات والمواد 84 88 91 93 94 من قانون الرياضية رقم 71 لسنة 2017.