الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك رد على شكوى زيزو لاعب النادي الأهلي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها، بأن اللاعب مدين لصالح النادي بـ20 مليون جنيه، منها نسبة النادي من الاعلانات التي قام اللاعب بالمشاركة فيها خلال وجوده في الأبيض.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك يحاول التحايل على الموقف من أجل عدم تسديد فلوس لـ زيزو، خصوصًا أن النادي الأبيض يرى أن اللاعب قام بتصوير اعلانات مع الأهلي وهو مازال على ذمة الزمالك، علاوة على تضرر النادي من رحيله بشكل غير قانوني قبل نهاية عقده

وأضاف: الأزمة مازالت مستمرة بالطبع، وسوف يتم تصعيدهـا خلال الأيام المقبلة.