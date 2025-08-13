أحمد حسن يكشف عن تعديل في تشكيل الأهلي أمام فاركو

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن مفاجاة في تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :مصدر في الأهلي:خوسيه ريبيرو يدرس عودة محمد الشناوي لتشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو.

كان الاهلي قد تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بـ"ستاد القاهرة"

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.