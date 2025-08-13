قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدم الرد على وسائل الإعلام.. أحمد حسن يكشف مستجدات أزمة زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مستجدات أزمة زيزو مع جماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :مصدر في الأهلي:محمد يوسف تحدث مع زيزو ووالده وطالبهم بعدم الرد عبر وسائل الإعلام على تجاوزات جماهير الزمالك ضد اللاعب لحين الفصل في الشكواى المقدمة.

وتقدم أحمد مصطفى زيزو نجم النادي الأهلي بشكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك للنائب العام على خلفية الهتافات المسيئة له أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاء نص الشكوى كالتالي

قام موظفو نادي الزمالك بناء على توجيهات من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنزع صورة اللاعب الشاكي من على جدران نادي الزمالك بملعب الناشئين وتمزيقها ودهسها والبصق عليها وتوجيه السباب إلى الشاكي مما أدى ذلك إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسب ولعن الشاكي والتهجم عليه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جاءت مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2029/2025 والتي أقيمت على إستاد هيئة قناة السويس يوم الجمعة الماضي الموافق 2025/8/8 بتحريض من مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية " المشكو في حقه أولاً " عن طريق المشكو في حقهم ثانياً وكان ذلك بطريق العلانية وعلى كافة القنوات الفضائية قاموا جميعاً بسب اللاعب وزوجته وهتك الأعراض بالسباب .

وهذا يدل على أن السباب كان موجه إلى زوجة اللاعب تحديداً ولكن محاولة للالتفاف عن الواقعة دعى مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي وذلك للتشويش وإظهار أن الجمهور يدعو ويهتف باسم الفنانة .

وهو الأمر الذي يمثل الجرائم المعاقب عليها بالمواد 171 و 306 307 308 من قانون العقوبات والمواد 84 88 91 93 94 من قانون الرياضية رقم 71 لسنة 2017 .

زيزو الاهلي ازمه زيزو احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مؤتمر الإفتاء العاشر

الإفتاء المؤسسي في زمن الروبوت.. علماء يرسمون خارطة طريق الفتوى الرشيدة

مؤتمر صناعة المفتي الرشيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى.. مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش تحديات الذكاء الاصطناعي

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: مؤتمر الإفتاء العالمي يجمع أصالة المنهج الشرعي وحداثة التكنولوجيا

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد