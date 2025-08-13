أمير هشام: عبدالقادر لا يفكر في شكوى الأهلي مطلقا.. وقد ينضم للمران الجماعي عقب لقاء فاركو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كل ما يتردد عن رغبة أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي في تقديم شكوى ضد النادي غير صحيح مطلقًا، مشيرًا إلى أن النادي لديه وعي كامل بكافة الأمور الاحترافية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي لا يريد وجود عدد كبير من اللاعبين أكثر من احتياجات الفريق، والنادي يحاول مع المدرب إشراك أحمد عبدالقادر من أجل المشاركة في بعض الفقرات التدريبية بشكل جماعي.

وأضاف: مع الوضع في الاعتبار، امكانية عدم مشاركته بالتقسيمة الخاصة باللاعبين، ولكن لابد من مشاركة اللاعب في المران الجماعي لان استمرار استبعاده يهدد النادي على المستوى القانوني، وهي جزئية يدركها الجميع داخل النادي.

وواصل: بعد لقاء فاركو، من الوارد بنسبة كبيرة مشاركة عبدالقادر في المشاركة بالمران، باستثناء فترة التقسيمة، أو بعض الفقرات التي يريدها المدرب.

وزاد: الأهلي لديه احترافية، والافضل أن يتم الالتزام بعقد أحمد عبدالقادر مع النادي حتى آخر لحظة في الموسم الحالي، خصوصا وأن عقده مستمر ويتقاضى راتب، والأفضل أن يدخل ضمن الحسابات الفنية ومن الوارد الاحتياج له وأن يشارك أساسيًا وهو يمتلك امكانيات عالية.

وأكمل: لكن مسئولي الأهلي حتى الآن لديهم وجهة نظر بأن اللاعب لا يريد الدخول في منافسة مع زملائه في الفريق، ولكن أرى أن اللاعب من حقه التدرب مع المجموعة، وأن يراه خوسيه ريبيرو جيدًا من أجل الحكم على مستواه، ولا أرى أي مشكلة مطلقا في دخوله للمران مع زملائه والمنافسة على مركز الجناح مع بنشرقي وتريزيجيه.

وأتم: في حالة رفض عبدالقادر المشاركة في التدريبات وقتها يحق للنادي اتخاذ العقوبات، لكن اللاعب موجود في التدريبات داخل الجيم وينشر صورًا بشكل مستمر على حساباته على السوشيال الميديا، والكرة فيها متغيرات، ومن الوارد أن تتغيير الأمور ويشارك ويتألق ويجدد عقده أيضا مع النادي.