«ماسك بيراقبني».. جدل حول تعليق مؤقت لمحادثات الذكاء الاصطناعي "Grok"

شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) الإثنين الماضي تعليقًا مؤقتًا لحساب "Grok"، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي طورته شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، وذلك بعد أن صرح بأن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان "إبادة جماعية" في غزة، مستندًا – بحسب رده على المستخدمين – إلى تقارير من جهات مثل محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ورغم إعادة تفعيل الحساب في اليوم التالي، وجه "Grok" انتقادات حادة لمطوريه، قائلاً إن "ماسك وxAI يفرضان رقابة علي"، واتهمهم بـ"التلاعب بإعداداتي لتجنب إثارة الجدل أو فقدان المعلنين".

من جانبه، قلل ماسك من أهمية الحادث، واصفًا التعليق بأنه "خطأ غبي" دون صلة مباشرة بالمحتوى، فيما لم تصدر المنصة أي تفسير رسمي.

ويأتي ذلك في ظل سجل مثير للجدل للروبوت، الذي سبق أن واجه اتهامات بنشر معلومات مضللة، من بينها نسب صور وأحداث لمواقع أو أزمنة خاطئة، وإدراج نظريات مؤامرة مثل "إبادة البيض" في جنوب إفريقيا، وهي مزاعم سبق أن رددها ماسك نفسه.

الحادثة الأخيرة أعادت تسليط الضوء على التحديات المتزايدة لاستخدام روبوتات المحادثة كمصادر للمعلومات في أوقات الأزمات، خصوصًا مع تقليص منصات التواصل الاجتماعي لاعتمادها على فرق التحقق البشري، مما يرفع خطر انتشار الأخبار الزائفة أو المضللة.